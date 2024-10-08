Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муцениеце заявила, что Прилучный ведет против нее войну

Актриса Агата Муцениеце призналась, что пожалела о подаче на алименты

close
Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце призналась в Telegram-канале, что ее сын Тимофей не общается с ней с августа.

По словам Муцениеце, Тимофей попросил оставить его в покое. Актриса усомнилась, что это самостоятельное решение сына. Как отметила знаменитость, время покажет.

Муцениеце добавила, что сейчас планирует отправиться в поездку, пока дети на каникулах. Она хочет временно отдать дочь Мию бывшему мужу – актеру Павлу Прилучному. По словам актрисы, ее окружение отговаривает ее отдавать девочку на остаток каникул, потому что «есть риски». Артистка отказывается в них верить.

«Для меня вообще все, что происходит, — абсурд, и я не желаю принимать такую реальность, говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведет войну, но я вам скажу честно, я не хочу воевать, это выше моего существования на планете!» — заявила актриса.

Муцениеце отметила, что никогда не будет манипулировать сыном, чтобы выиграть суд против Прилучного. Актриса «тысячу раз» пожалела, что ввязалась в судебные разбирательства, потребовав с экс-супруга законные алименты.

«Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! В сухом остатке мы имеем: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — заключила артистка.

Ранее Прилучный ответил на слухи о сборе компромата на Муцениеце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами