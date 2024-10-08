Муцениеце заявила, что Прилучный ведет против нее войну

Актриса Агата Муцениеце призналась в Telegram-канале, что ее сын Тимофей не общается с ней с августа.

По словам Муцениеце, Тимофей попросил оставить его в покое. Актриса усомнилась, что это самостоятельное решение сына. Как отметила знаменитость, время покажет.

Муцениеце добавила, что сейчас планирует отправиться в поездку, пока дети на каникулах. Она хочет временно отдать дочь Мию бывшему мужу – актеру Павлу Прилучному. По словам актрисы, ее окружение отговаривает ее отдавать девочку на остаток каникул, потому что «есть риски». Артистка отказывается в них верить.

«Для меня вообще все, что происходит, — абсурд, и я не желаю принимать такую реальность, говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведет войну, но я вам скажу честно, я не хочу воевать, это выше моего существования на планете!» — заявила актриса.

Муцениеце отметила, что никогда не будет манипулировать сыном, чтобы выиграть суд против Прилучного. Актриса «тысячу раз» пожалела, что ввязалась в судебные разбирательства, потребовав с экс-супруга законные алименты.

«Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! В сухом остатке мы имеем: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я — человек!» — заключила артистка.

Ранее Прилучный ответил на слухи о сборе компромата на Муцениеце.