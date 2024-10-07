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Тарасова появилась на съемках шоу «Ледниковый период» в инвалидном кресле

NEWS.ru: тренер Тарасова снимается в шоу «Ледниковый период» в инвалидном кресле

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова появилась на съемках шоу «Ледниковый период» в инвалидном кресле. Об этом сообщает NEWS.ru.

Тарасова снова выступила председателем жюри передачи. Она участвует в проекте с 2018 года. Как отмечает издание, тренер пребывала в веселом расположении духа.
Известно, что в грядущем сезоне появится новая ведущая — фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева.

По информации Sport24, Медведева сменит олимпийскую чемпионку — 2018 в женском одиночном катании Алину Загитову. При этом второй ведущий шоу остается без изменений — это победитель Олимпийских игр Алексей Ягудин.

Планируется, что Медведева и Ягудин вместе проведут все выпуски шоу. Загитова же вела проект с 2020 по 2023 год.

22 июня Telegram-канал Mash заявлял, что Тарасова из-за плохого самочувствия обратилась к врачам: сначала у нее якобы заболела голова из-за мигрени, потом онемели руки, и тренер потеряла сознание.

30 июня Тарасова опровергла слухи об ухудшении своего здоровья. Тренер сообщила, что с ней все в порядке.

Ранее брат Башарова заявил, что не хочет просить у актера денег на операцию.

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