Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии после госпитализации

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил в беседе с агентством «Москва», что идет на поправку.

Варшавер отметил, что чувствует себя хорошо. Он уже выписался из больницы и продолжает работать в театре.

«Сейчас нахожусь дома. Но мы продолжаем готовиться к премьерам. Сегодня привезут декорации к предстоящему спектаклю», — поделился директор театра.

3 октября Telegram-канал 112 сообщил, что Варшавера экстренно госпитализировали. Артисту диагностировали пневмонию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сам Варшавер рассказывал, что впервые почувствовал недомогание, когда «слегка простыл под кондиционером, но потом ему стало хуже». Другие детали неизвестны.

Варшавер также попадал в больницу в феврале 2024 года. Как сообщали источники, его беспокоили слабость, кашель и одышка. Причем Варшавер якобы пытался лечиться сам дома, но легче не становилось.

Варшаверу рекомендовали постельный режим. Глава театра заявлял, что прекрасно себя чувствует и уже «в строю».

Ранее стало известно, что актер Василий Ливанов находится в реанимации.