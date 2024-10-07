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Звезда «Счастливы вместе» раскритиковал продолжение сериала

Актер Логинов назвал ошибкой, что из продолжения «Счастливы вместе» сделали драмеди

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ТВ-3

Актер Виктор Логинов раскритиковал в интервью «Газете.Ru» продолжение сериала «Счастливы вместе» «Букины».

Логинов назвал ошибочным решением, что проект вышел за рамки ситкома и стал драмеди. Актер считает, что работ в подобном жанре в избытке. По мнению артиста, героям «Счастливы вместе» тесно и неудобно существовать в рамках драмеди.

«Сериал вышел из рамок ситкома, и я считаю, что это было ошибочное решение. Это был эксперимент, получилось стандартное драмеди, которых полным-полно как на ТНТ, так и на других каналах. Персонажей загнали в рамки драмеди, в которых им тесно, неудобно существовать. Это не про нас. Мы думаем о продолжении, но именно в том, полюбившемся зрителям ключе — это будет ситком», — заявил артист.

Виктор Логинов известен по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».

В декабре 2023 года вышло продолжение проекта «Букины». К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Александр Якин. Действие картины происходит через 10 лет после завершения 6 сезона оригинального сериала.

Полное интервью с Логиновым читайте здесь.

Ранее звезда «Счастливы вместе» рассказал о предложении его оцифровать.

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