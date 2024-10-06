Данилицкий раскрыл, когда женится на певице Славе

Гражданский муж Славы, бизнесмен Анатолий Данилицкий признался в шоу «Ты не поверишь!», что намерен жениться на певице.

«Свадьбу? Да, конечно, ждать. В 2025-м, к дню рождения, юбилею», — поделился предприниматель.

Данилицкий и Слава познакомились в начале 2000-х. Первый их разрыв произошел в 2011 году. Певица рассказывала, что тогда они разошлись из-за обоюдных измен. В декабре 2022 года Слава рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после 20 лет отношений.

В 2022-м причиной расставания стало то, что Данилицкий проводил время с проститутками в ночном клубе. В июле супруги помирились. Бизнесмен снова сделал предложение певице, однако та его пока не приняла.

В июне стало известно, что Слава приобрела недвижимость в Москве. Она купила квартиру с панорамными окнами в элитном комплексе в Пресненском районе. Само жилье находится на 33-м этаже. Всего в квартире четыре комнаты без ремонта. Метраж — 129,9 квадратных метра. Окна артистки выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что ненавидел Валерию до знакомства.