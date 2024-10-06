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Кудрявцева заявила, что Лерчек «попутала берега»

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала Лерчек человеком без стыда и совести

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Катя Гордон/YouTube

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что ее бесит несправедливость от блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) в адрес ее подруги, юристки Кати Гордон.

По словам Кудрявцевой, Гордон ввязалась в защиту Лерчек и «отгребла по доброте своей душевной». Телеведущая призналась, что она изначально отговаривала подругу браться за это дело. Адвокат убедила в необходимости помощи блогерши, так как та является матерью трех детей.

Кудрявцева назвала Чекалину человеком без стыда и совести.

«И это не про деньги и не про зависть. Это про то, что чел просто попутал берега. Мы как-то вот живем себе спокойно, по понятиям, так сказать. Честно зарабатываем, крутимся, платим налоги, помогаем и детям, и пацанам на СВО и уж точно звезд с неба не хватаем, хотя имеем публичные профессии, образование, понятия», — заявила телеведущая.

5 октября Катя Гордон, что Лерчек отказалась от ее услуг из-за боязни публичности. По словам юристки, она узнала об этом только в самом суде. При этом адвокат жалеет, что публично огласила ситуацию.

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