Актер Василий Ливанов находится в реанимации

Народный артист РСФСР Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили РБК в медучреждении.

«Актер Василий Ливанов лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», — пишет РБК.

Другая информация не приводится.

По данным российских Telegram-каналов, актеру стало плохо 29 сентября, после чего его госпитализировали в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

1 октября Telegram-канал 112 заявил, что Ливанову провели операцию и его жизни ничего не угрожает. По его данным, актер перенес уже третий инфаркт мозга. Его семья госпитализацию не подтверждала.



5 октября Mash заявил, что у 89-летнего артиста остановилось сердце во время операции, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее супруга Василия Ливанова рассказала о его состоянии после госпитализации.