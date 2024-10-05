Мать Селены Гомес вспомнила, что родила дочь в 16 лет: «Мы выросли вместе»

Мать Селены Гомес, Мэнди Тифи, рассказала Glamour о своей подростковой беременности. Она призналась, что не знала, как изменится ее жизнь, когда родила дочь в 16 лет.

«Мы будто выросли вместе. Мы шутим, что нам придется одновременно оказаться в доме престарелых. У нас всего 16 лет разницы», — заявила женщина.

Также Тифи добавила, что опыт в воспитании второй дочери Грейси, которой сейчас 11 лет, стал для нее совершенно иным. Она добавила, что на ее дочерей еще давит известность Селены Гомес, которая начала свою актерскую деятельность в семилетнем возрасте.

По словам матери, дети «пытаются расти и быть собой», находясь в центре внимания. Они не могут без осуждения делать то же, что и остальные. При этом, заявила Тифи, ей было важно воспитать Гомес с «хорошими моральными принципами и ценностями».

Селена Гомес очень близка со своей матерью. Они вместе сотрудничали в сериале Netflix «13 причин почему», а также родительница является соучредителем стартапа Wondermind певицы.

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