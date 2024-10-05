Канделаки объяснила, почему у Лерчек проблемы с законом

Директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что звезды телевидения, получая большие гонорары, нанимают юристов и финансистов, чтобы «не оказаться в ситуации» российских блогеров. Ее слова передает «СтарХит».

«Дальше появились западные платформы, которые дали возможность чаще всего финансово неграмотным людям быстро разбогатеть. Сегодня то и дело выясняется, что у богатых звезд есть проблемы с налоговой», — отметила телеведущая.

Канделаки посоветовала отечественным инфлюенсерам нанимать специалистов, как только их доходы начинают превышать среднюю заработную плату по стране. Знаменитость отметила, что если блогеры не знают, куда потратить заработанные деньги, то первым делом они должны «вкладывать их в свою страну».

Также директор ТНТ заявила, что канал перестает работать в последующих проектах со звездами, у которых проблемы с законом. При этом она подчеркнула, что уже отснятые материалы с такими звездами выйдут.

Канделаки понадеялась, что вопросы с блогершей Лерчек «найдут ответы», поскольку знаменитость снялась в одном из проектов ТНТ — реалити-шоу «Звезды в джунглях». Кроме того, звезда была задействована в еще не вышедшем танцевальном шоу и активно к нему готовилась.

Ранее сообщалось, что Лерчек не признает вину по делу о выводе из РФ 251 млн рублей.