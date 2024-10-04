Алла Пугачева прислала венок на прощание с Вячеславом Добрыниным

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания c народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Об этом сообщает SHOT.

Первый венок, который доставили на церемонию, был послан Аллой Пугачевой, отмечает Telegram-канал.

Добрынина не стало 1 октября, композитору было 78 лет.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим.

Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

В апреле 2024 года Добрынин, перенесший на тот момент несколько инсультов, признавался в беседе с aif.ru, что сильно устает и ему трудно разговаривать. Артист рассказал, что собирается на лечение в санаторий, чтобы чувствовать себя «более-менее адекватно».

Ранее сообщалось, что директора «Ленкома» экстренно госпитализировали.