Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кашпировский хочет судиться с ученым, признавшим его работу ненаучной

SHOT: Кашпировский пригрозил иском на $15 тыс. ученому-психолингвисту из СПбГУ

close
Замир Усманов/Global Look Press

Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский потребовал $15 тыс. (примерно 1,4 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») с ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Гипнотизер хочет, чтобы 77-летняя Черниговская публично извинилась и опровергла свои слова о том, что в работе экстрасенса нет ничего научного. Ученый-психолингвист ссылалась в своих заявлениях на утверждения нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, которая изучала деятельность Кашпировского. При этом сам экстрасенс заявляет, что Бехтерева, наоборот, признавала работы научными и отмечала его «неординарные способности».

Представители Кашпировского, отмечает Telegram-канал, назвали Черниговскую «базарной бабой» и дали три дня на опровержение своих слов — иначе они подадут в суд.

В начале сентября сообщалось, что прославившийся в 90-х Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около 6 млн рублей.

Позднее стало известно, что экстрасенса заподозрили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. На экстрасенса написали жалобу в Следственный комитет России общественники из движения «Сорок сороков».

Татьяна Черниговская — ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания. Она академик РАН и директор Института когнитивных исследований СПбГУ.

Ранее стало известно, что концерт группы Otto Dix в Нижнем Новгороде был сорван из-за анонимных звонков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами