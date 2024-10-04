Кашпировский хочет судиться с ученым, признавшим его работу ненаучной

Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский потребовал $15 тыс. (примерно 1,4 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») с ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Гипнотизер хочет, чтобы 77-летняя Черниговская публично извинилась и опровергла свои слова о том, что в работе экстрасенса нет ничего научного. Ученый-психолингвист ссылалась в своих заявлениях на утверждения нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, которая изучала деятельность Кашпировского. При этом сам экстрасенс заявляет, что Бехтерева, наоборот, признавала работы научными и отмечала его «неординарные способности».

Представители Кашпировского, отмечает Telegram-канал, назвали Черниговскую «базарной бабой» и дали три дня на опровержение своих слов — иначе они подадут в суд.

В начале сентября сообщалось, что прославившийся в 90-х Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около 6 млн рублей.

Позднее стало известно, что экстрасенса заподозрили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. На экстрасенса написали жалобу в Следственный комитет России общественники из движения «Сорок сороков».

Татьяна Черниговская — ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания. Она академик РАН и директор Института когнитивных исследований СПбГУ.

Ранее стало известно, что концерт группы Otto Dix в Нижнем Новгороде был сорван из-за анонимных звонков.