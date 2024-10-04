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Актрису «Служебного романа» экстренно госпитализировали в Москве

Mash: 90-летняя актриса Инна Выходцева госпитализирована с инсультом в Москве

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Кадр из фильма «Барышня-крестьянка»

Актриса Инна Выходцева попала в больницу с инсультом в одну из московских клиник. Об этом сообщает Mash.

90-летнюю знаменитость госпитализировали из пансионата «Дом ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной», где она на данный момент проживает. Ее поместили туда в октябре 2022 года, сразу после выписки из Института Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, куда она попала с кишечным отравлением.

Другие детали новой госпитализации Выходцевой неизвестны.

Актриса начала свою кинокарьеру в фильме «Тихий Дон» 1958 года. В ее багаже свыше 30 картин, среди которых эпизодические роли в мелодраме «Москва слезам не верит» и трагикомедии «Служебный роман». Также Выходцева была голосом Софи Лорен и Клаудии Кардинале.

В феврале 2023 года Инна Выходцева рассказывала, что сама решила проживать в доме престарелых. Она признавалась, что в пансионате созданы прекрасные условия проживания «для людей в элегантном возрасте». Актриса делилась, что для пребывающих в учреждении есть храм прямо в здании.

Ранее сообщалось, что директора «Ленкома» экстренно госпитализировали.

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