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Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали

112: директор «Ленкома» Марк Варшавер госпитализирован с пневмонией

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В больнице советскому театральному актеру диагностировали пневмонию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сам Варшавер рассказал, что впервые почувствовал недомогание, когда «слегка простыл под кондиционером, но потом ему стало хуже». Другие детали неизвестны.

Недавно стало известно, что народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации неврологии. Врачи оценивают состояние актера как тяжелое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении.

Семья Василия Ливанова госпитализацию не подтверждала. Невестка актера Екатерина в беседе с журналистами заявила, что сейчас актер лечится на дому. По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался.

При этом Mash сообщал, что у Ливанова якобы обнаружили признаки дыхательной недостаточности во время лечения и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее стало известно, что пропавшая дочь Любови Успенской нашлась.

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