Гузеева рассекретила Бледанс имя артистки, которая «льет гадости» на звезд

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что Лариса Гузеева раскрыла ей имя артистки, которая анонимно пишет негативные комментарии на страницах известных людей. Об этом знаменитость сообщила изданию «Леди Mail».

«Одна наша общая знакомая, тоже артистка, занимается такой дурью: заводит левые аккаунты и с них льет на нас гадости. Лариса ее рассекретила и предупредила меня — я была очень удивлена», — призналась она.

Бледанс не стала говорить, о какой именно звезде идет речь. Она добавила, что среди актрис можно встретить тех, у кого «психика далека от здоровой». Также артистка заявила, что не обращает внимание на хейт, поскольку негативные комментарии, считает она, пишут из зависти. Бледанс не видит смысла злиться на «несчастных людей, которые сидят на засаленном диване на том конце».

В той же беседе актриса рассказала о своем новом возлюбленном. По ее словам, избранник не далек от ее сферы деятельности, но он не артист. Она счастлива рядом с ним.

«Если честно, не очень хочу подробно про него рассказывать — был нехороший опыт, когда разболтала о своей личной жизни и закончилось все не очень», — отметила звезда.

Ранее Мизулина разрешила выступить в Волгограде исполнительнице с треком «Кончил».