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Бородина рассказала, сколько раз Омаров встретился с дочерью за год

Телеведущая Бородина: Курбан Омаров забирал к себе дочь 5 раз за год

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что бывший муж Курбан Омаров забирал к себе дочь Теону максимум пять раз за год.

Бородина отметила, что дочь нуждается в обоих родителях, однако «не всем это понятно». Телеведущая отметила, что не общается с Омаровым. Единственное, что ее связывает с экс-супругом, — общий ребенок.

Одна из поклонниц призналась, что хотела бы увидеть воссоединение Бородиной и Омарова, так как они красивая пара. Телеведущая назвала ее желание глупым. Она рассказала, что последние годы была очень несчастна в браке с бизнесменом.

«Только моя позитивная энергия по жизни меня вытянула. Мужчина, который склонен к изменам, никогда не сделает человека счастливым», — отметила знаменитость.

Бородина и Омаров развелись в 2021 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной Валерии. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Ранее жена Курбана Омарова рассказала, как ей удалось поменять мужа.

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