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Актера из фильма «Брат-2» ищут судебные приставы

Mash: у актера Константина Мурзенко обнаружили долг в 1,5 млн рублей

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Кинокомпания «CTB»

Судебные приставы ищут актера Константина Мурзенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У Мурзенко обнаружили долг перед ФНС в 1,5 млн рублей. По данным издания, актер не платит налоги с 2019 года – у него арестовали восемь банковских счетов.

Как отмечает Mash, если Мурзенко не выплатит долг, то его могут привлечь к ответственности – лишить свободы до двух лет, отправить на принудительные работы либо заставят выплатить штраф до 600 тысяч рублей.

Константин Мурзенко известен по роли «Фашиста» в картине «Брат-2». В его фильмографии более 70 работ. Он снимался в таких проектах, как «Небо. Самолет. Девушка», «Король и Шут», «Мама, не горюй», «Беспринципные», «Ольга», «Реальные пацаны», «Последний министр», «Хороший человек», «Проект «Анна Николаевна», «Территория», «Ночной дозор».

Мурзенко также работал режиссером и сценаристом. Он писал сценарий для «Мама, не горюй», «Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти», «Волны». В 2001-м Мурзенко выпустил свой режиссерский дебют «Апрель». Он также является автором репортажей и статей по проблемам кино и видео.

Ранее ФНС заблокировала счета бизнеса Анны Хилькевич.

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