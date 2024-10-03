У Василия Ливанова обнаружили признаки дыхательной недостаточности

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову усилили интенсивную терапию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Ливанова обнаружили признаки дыхательной недостаточности во время лечения. Его уровень кислорода в крови оказался очень низким. Медики также увидели у артиста рост маркеров воспаления, превышающий норму в пять раз. Актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

1 октября Telegram-канал 112 сообщал, что после операции жизни Ливанова ничего не угрожает, ему успели оказать необходимую медицинскую помощь своевременно. По данным канала, звезда «Приключений Шерлока Холмса» перенес уже третий инфаркт мозга.

Семья Василия Ливанова госпитализацию не подтверждала. Невестка звезды «Приключений Шерлока Холмса» Екатерина в беседе с журналистами заявила, что сейчас актер лечится на дому. По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался.

По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался.

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