Муж Блиновской снизил цену на дом на фоне судов

Муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей Блиновский снизил цену за дом на 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блиновский пытается продать дом площадью 1700 квадратных метров за 750 миллионов рублей. На участке есть шесть спален, 11 санузлов, бассейн, хамам, кабинет и спортивный зал с выходом на террасу. Также в здании присутствует отдельная кухня и две квартиры для обслуги.

По данным Mash, Блиновский не может найти покупателя на элитную недвижимость, поэтому вынужден снизить цену.

28 сентября Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

2 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Елены Блиновской.

Суд признал законным продление ареста на имущество блогерши. Кроме того, суд исключил из перечня арестованного имущества банковский счет отца Елены. В суде также стало известно, что доход отца Блиновской в период с 2016 по 2021 год составил 500 млн рублей.

Ранее стало известно о судьбе полумиллионного иска против караоке Алексея Чумакова.