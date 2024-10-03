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Добровинский раскрыл подробности личной жизни бывшего мужа Алсу

Адвокат Добровинский опроверг, что у бывшего мужа Алсу появилась возлюбленная

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Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский опроверг в Telegram-канале, что у бизнесмена появилась новая возлюбленная.

Добровинский отметил, что в сети распространяется информация, что Абрамов завел роман с 20-летней возлюбленной, похожей на Алсу. По утверждению адвоката, предприниматель сейчас проводит время в Дубае только с одной девушкой – с дочерью.

«Журналисты пишут, что «Ян Абрамов не жалеет для нее денег». И, в общем, это тоже правда. Девушка похожа на Алсу 100%. Мне удалось добыть их совместное фото. Красивая креатура Создателя. Ничего не скажешь. Но есть два «НО»: первое — ей не 20, а 18 лет, и второе — это дочь Яна и Алсу — Сафина Абрамова», — рассказал адвокат.

Добровинский отметил, что пока Абрамов не завел серьезные отношения. По словам адвоката, сердце бизнесмена занято детьми.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова.

22 сентября Алсу заявила, что Добровинский и бывший муж пытаются очернить ее имя. Исполнительница опровергла, что судится с Абрамовым из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. Певица также назвала ложными заявления Добровинского о том, что у нее якобы появилась личная жизнь.

Ранее Алсу намекнула на нарциссизм бывшего мужа.

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