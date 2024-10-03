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Прилучный ответил на слухи о сборе компромата на Муцениеце

Актер Прилучный опроверг слухи о сборе компромата на Муцениеце

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Прилучный опроверг в беседе с «Пятым каналом» слухи о том, что собирает компромат на бывшую жену Агату Муцениеце.

Прилучный назвал слух глупостью. Артист уверил, что всегда будет действовать в интересах своих детей. Он добавил, что не может делиться подробностями разбирательства, поскольку оно еще находится в процессе.

«Мы ведем законную игру», — заявила адвокат актера.

23 мая Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

Суд по иску состоялся 2 октября. Знаменитости присутствовали на заседании, которое продлилось почти пять часов.

25 сентября kp.ru со ссылкой на предполагаемого приятеля Прилучного сообщил, что актер собирает якобы компромат на Муцениеце. Инсайдер подчеркнул, что Прилучный решил судиться с Муцениеце из-за того, что артистка потребовала больших выплат на детей. Она якобы захотела, чтобы ее дети жили «как звезды» на фоне второй волны популярности экс-супруга.

Ранее Прилучный рассказал о симпатии к Брутян в браке с Муцениеце.

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