Михалков оценил российский прокат без голливудских фильмов

Российский кинопрокат спокойно обходится без голливудских фильмов. Об этом ТАСС заявил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«Живется непросто, но стало понятно, что мы спокойно обходимся без Голливуда», — сказал режиссер, отметив, что сегодня для российского кинематографа появились новые запросы и темы.

Михалков добавил, что сегодня кинематографу следует способствовать консолидации национального самосознания. По его словам, представители отрасли должны быть нужны своему зрителю.

В августе сербский актер Милош Бикович приехал в Россию на один день, чтобы посетить международный кинофестиваль «Московская международная неделя кино». В ходе поездки звезда «Холопа» поделился своим взглядом на российский кинематограф. Он отметил, что страна должна стать «новым мировым центром кино».

В июне актер Данила Козловский заявил, что российская киноиндустрия пока не поспевает за американской. Он назвал США ведущей кинодержавой, в которой снимают как удачные, так и неудачные проекты.

Ранее Пореченков объяснил возросший интерес к сказкам в кино.