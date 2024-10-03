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Михалков оценил российский прокат без голливудских фильмов

Михалков заявил, что российский прокат спокойно обходится без Голливуда

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Максим Блинов/РИА Новости

Российский кинопрокат спокойно обходится без голливудских фильмов. Об этом ТАСС заявил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«Живется непросто, но стало понятно, что мы спокойно обходимся без Голливуда», — сказал режиссер, отметив, что сегодня для российского кинематографа появились новые запросы и темы.

Михалков добавил, что сегодня кинематографу следует способствовать консолидации национального самосознания. По его словам, представители отрасли должны быть нужны своему зрителю.

В августе сербский актер Милош Бикович приехал в Россию на один день, чтобы посетить международный кинофестиваль «Московская международная неделя кино». В ходе поездки звезда «Холопа» поделился своим взглядом на российский кинематограф. Он отметил, что страна должна стать «новым мировым центром кино».

В июне актер Данила Козловский заявил, что российская киноиндустрия пока не поспевает за американской. Он назвал США ведущей кинодержавой, в которой снимают как удачные, так и неудачные проекты.

Ранее Пореченков объяснил возросший интерес к сказкам в кино.

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