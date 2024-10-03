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Джеймс Блант пообещал сменить имя

Музыкант Блант заявил, что сменит имя, если его альбом вновь возглавит чарты

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Carlo Allegri/Reuters

Британский музыкант Джеймс Блант пообещал сменить свое имя, если переизданная версия его дебютного альбома Back to Bedlam вновь займет первое место в британском хит-параде. Об этом певец сообщил в социальной сети X.

«Но если он (альбом. — «Газета.Ru») не достигнет первого места, тогда я не изменю имя», — написал музыкант.

Back to Bedlam вышел 11 октября 2004 года. В 2005 году было продано 2,4 млн копий альбома, что позволило ему стать самой продаваемой пластинкой в Великобритании. При этом к концу 2009 года количество проданных дисков превысило 3 млн копий. Таким образом, дебютный альбом Блант стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве в XXI веке.

Переизданная версия Back to Bedlam выйдет в 20-летний юбилей выпуска диска. В него войдут некоторые наиболее успешные композиции музыканта.

29 сентября рэпер Канье Уэст объявил на своем концерте в Китае о выпуске нового альбома «Bully», а также представил песню «Beauty and the Beast» из него. Variety подчеркивает, что к любым анонсам исполнителя нужно относится со скепсисом, поскольку только в этом году он откладывал выход двух альбомов «Vultures».

Ранее певица Леди Гага объявила о выпуске альбома — компаньона «Harlequin» к «Джокеру 2».

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