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Пригожин рассказал, что думал о Валерии до знакомства: «Злился и даже ненавидел»

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ненавидел Валерию до знакомства

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valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, что впервые увидел Валерию, когда его пригласил на выступление артистки их общий товарищ. Об этом он рассказал на подкасте «Ниче Святого» от HiFi-стриминга Звук.

По словам продюсера, тогда он не собирался ни влюбляться в исполнительницу, ни, тем более, на ней жениться. Он думал, что пришел на встречу по работе.

«До нашей встречи я много слышал про Валерию и злился на нее, ведь она выиграла конкурс у моей подопечной. И даже долго ее ненавидел», — поделился Пригожин.

Певица Валерия, в свою очередь, призналась, что начала влюбляться в Пригожина после того, как продюсер «задавил» ее своей мощной и всеобъемлющей любовью.

«Спустя какое-то время я поняла, что тоже люблю этого человека. Но понятно, что импульс был с его стороны. И слава богу, что все так вышло...» — отметила артистка.

Также знаменитости рассказали, что несколько раз ругались настолько, что у них возникали мысли о разводе. По словам Валерии, в основном их ссоры всегда начинались из-за работы.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного.

Недавно продюсер раскрыл гонорар певицы Валерии.

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