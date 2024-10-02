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Стало известно о судьбе полумиллионного иска против караоке Алексея Чумакова

«Звездач»: суд вернул иск на полмиллиона рублей против караоке Алексея Чумакова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд вернул строительной компании иск почти на полмиллиона рублей к бизнесу певца Алексея Чумакова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

До этого компания «Стройэнергокомплект» требовала с караоке-клуба Jimmy Poy в центре Москвы в Лубянском проезде 429 тысяч рублей с учетом неустойки. Причиной судебного разбирательства стала задолженность связанной с Чумаковым компании в 354 тысячи рублей.

По данным Life, певец владеет 45% клуба и регулярно там выступает. Однако сам артист заявил изданию, что у него нет караоке.

Недавно стало известно, что IT-компания «Ремоут Индастриз» актрисы Марии Кожевниковой потеряла 30 млн рублей. По данным канала «Звездач», фирма звезды сериала «Универ» столкнулась с серьезными проблемами, которые привели к многомиллионной потере денег. Также сообщалось, что с Кожевниковой пытаются взыскать 5 млн рублей за нарушение прав на товарный знак.

В феврале 2024 года бизнес Марии Кожевниковой по аренде авто заработал 200 млн рублей. Общество с ограниченной ответственностью «КИК» было зарегистрировано в 2018 году. Звезде «Универа» принадлежит четвертая часть компании.

Ранее суд раскрыл доход отца «королевы марафонов» Блиновской.

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