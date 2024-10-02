«Би-2» выпустили новую песню, вдохновленную событиями в Таиланде

Группа «Би-2» на своем YouTube-канале выпустила новую песню «Не зли моих ангелов» и клип к ней.

Впервые группа исполнит композицию вживую на своем концерте в Барселоне, который состоится 2 октября. Певец Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) признался, что название композиции пришло к нему в аэропорту Бангкока, когда он улетал в Тель-Авив после задержания в Таиланде.

«Тогда же стало ясно, что будет и песня, и альбом, остается только написать. Я очень воодушевлен результатом», — передает его слова DW (внесена в реестр иноагентов).

Музыканты не уточнили, когда выйдет новая пластинка, однако они назвали ее «лучшим альбомом в истории» коллектива.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу. 1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда.

После этого солист группы «Би-2» Егор Бортник признавался, что сейчас коллектив испытает финансовые трудности из-за эмиграции из России. По его словам, теперь для «Би-2» есть красные, нейтральные и зеленые зоны на карте — они основаны на наблюдениях, в каких местах коллективу дают спокойно выступать.

Ранее группа Pink Floyd продаст Sony Music права на музыкальный каталог за $400 млн.