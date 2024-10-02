Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Би-2» выпустили новую песню, вдохновленную событиями в Таиланде

Группа «Би-2» выпустила песню «Не зли моих ангелов» из еще не вышедшего альбома

close
Би-2/YouTube

Группа «Би-2» на своем YouTube-канале выпустила новую песню «Не зли моих ангелов» и клип к ней.

Впервые группа исполнит композицию вживую на своем концерте в Барселоне, который состоится 2 октября. Певец Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) признался, что название композиции пришло к нему в аэропорту Бангкока, когда он улетал в Тель-Авив после задержания в Таиланде.

«Тогда же стало ясно, что будет и песня, и альбом, остается только написать. Я очень воодушевлен результатом», — передает его слова DW (внесена в реестр иноагентов).

Музыканты не уточнили, когда выйдет новая пластинка, однако они назвали ее «лучшим альбомом в истории» коллектива.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу. 1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда.

После этого солист группы «Би-2» Егор Бортник признавался, что сейчас коллектив испытает финансовые трудности из-за эмиграции из России. По его словам, теперь для «Би-2» есть красные, нейтральные и зеленые зоны на карте — они основаны на наблюдениях, в каких местах коллективу дают спокойно выступать.

Ранее группа Pink Floyd продаст Sony Music права на музыкальный каталог за $400 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами