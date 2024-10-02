Близкий друг Кушанашвили рассказал о его состоянии после удаления опухоли

Журналиста, телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили, которому провели операцию по удалению злокачественной опухоли, вскоре переведут в обычную палату. Об этом kp.ru рассказал его близкий друг.

По его словам, операция прошла в штатном режиме, однако еще пару дней журналист будет находиться в реанимации.

«Отар еще вчера пришел в себя и уже начал «воевать» с персоналом больницы. Дело не в том, что он чем-то недоволен. Просто он очень не любит болеть, тем более — лежать в больнице. Сегодня ему уже лучше», — сказал источник.

Он уточнил, что врачи оценивают его перспективы на выздоровление как хорошие. При этом собеседник добавил, что онкологические заболевания могут преподнести неожиданности, потому что «Отар очень уж себя запустил».

Накануне врачи успешно прооперировали Кушанашвили, операция длилась более десяти часов. Сначала ему удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

20 июня журналиста госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль. В июле Кушанашвили начал курс химиотерапии.

21 сентября Кушанашвили пожаловался, что у него начались галлюцинации на фоне лечения от рака. Шоумен считает, что такой эффект произошел из-за лечащих его препаратов.

Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили вышел на связь после операции.