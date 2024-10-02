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Появились детали нового дела против блогеров Чекалиных: «Они меня подставили»

Mash: экс-сотрудник блогеров Чекалиных мог оклеветать работодателей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В окружении блогеров Артема и Валерии Чекалиных заявляют, что звездную чету мог оклеветать экс-сотрудник, который также якобы украл из компании «БИ ФИТ» 20 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Бывший сотрудник, заявили источники, нанимал на работу в фирме несуществующих людей и получал за них зарплату. Однако сам мужчина в беседе с Mash заявил, что не давал показаний против Чекалиных на фоне нового уголовного дела против знаменитостей. Также экс-сотрудник отрицает все обвинения против него.

«Они меня подставили: дали компанию с 230 млн рублей долгов, что было скрыто по бухгалтерии. За этот год я все оплатил поставщикам, включая наше государство. Я не хочу их знать. Я сам ушел», — подчеркнул он.

Также мужчина заявил, что честно работал на Чекалиных целый год, поскольку пообещал блогерам, что не бросит их в трудный год. Он подчеркнул, что теперь не хочет иметь ничего общего с четой Чекалиных, поскольку знаменитости поступили с ним «по-скотски, как поступают со всеми».

2 октября МВД России возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Блогер является ключевой фигурой в новом уголовном деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

Позднее стало известно, что ущерб от действий блогеров Чекалиных по новой статье составил 250 млн рублей.

Ранее адвокат рассказал, как на новое дело против Чекалиных повлияет предыдущее.

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