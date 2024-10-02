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Внучка Олега Стриженова ждет седьмого ребенка через год после шестых родов

Внучка актера Стриженова станет матерью в седьмой раз

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mommy_me_ya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внучка актера Олега Стриженова Александра ждет седьмого ребенка через год после шестых родов. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Александра опубликовала в соцсетях видео, в котором муж Павел обнимает ее, пара держит в руках снимок УЗИ.

«Мои вторые подбородки уже кому-то намекнули. Ждали, когда забьется сердечко, чтобы сообщить вам!» — написала 38-летняя Стриженова.

Она уточнила, что в одиночку не решилась бы воспитывать седьмого ребенка. С Павлом, организатором мероприятий из Сочи и отцом шестого ребенка, Александра рассталась еще на ранних сроках шестой беременности. Однако, родив от него дочь Марианну, наладила отношения с Павлом, а в декабре 2023 года пара сыграла свадьбу.

С 95-летним Стриженовым и другими известными родственниками Александра не общается. Матери Александры — дочери Олега Стриженова Натальи — не стало, когда девушке было 15 лет.

Накануне актриса Анна Хилькевич пожаловалась на проблемы с грудным вскармливанием.

Ранее забеременевшая в 41 год Сати Казанова призналась, что борется со страхом материнства.

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