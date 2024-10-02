Стало известно о многомиллионных потерях бизнеса звезды «Универа»

IT-компания «Ремоут Индастриз» актрисы Марии Кожевниковой потеряла 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, бизнес звезды сериала «Универ» столкнулся с серьезными проблемами, которые привели к многомиллионной потере денег. Других деталей не сообщается.

Также, добавляет «Звездач», сейчас с Марии Кожевниковой пытаются взыскать 5 млн рублей за нарушение прав на товарный знак.

В феврале 2024 года сообщалось, что бизнес актрисы Марии Кожевниковой по аренде авто заработал 200 млн рублей. Общество с ограниченной ответственностью «КИК» было зарегистрировано в 2018 году. Звезде «Универа» принадлежит четвертая часть компании.

Кожевникова известна по роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Она также снялась в проектах «Батальонъ», «Склифосовский», «В активном поиске».

Актриса растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 7-летнего Василия и годовалого Александра. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но Кожевникова говорила, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце.

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