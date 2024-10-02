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Самой юной жертвой Пи Дидди назвали девятилетнего ребенка

Адвокат Базби: рэпер Пи Дидди мог домогаться девятилетнего ребенка

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Chris Pizzello/Invision/AP

Самой юной жертвой сексуальных домогательств Пи Дидди (P. Diddy, настоящее имя Шон Комбс) назвали девятилетнего ребенка. Рассказавшего об этом адвоката Тони Базби, представляющего интересы обвинителей артиста, цитирует Los Angeles Times.

Девятилетнего ребенка, рассказал Базби, Пи Дидди мог домогаться во время прослушиваний в Нью-Йорке.

Еще одним пострадавшим он называет 15-летнего подростка — на этот раз предполагаемую жертву пригласили к Комбсу домой, где подвергли насилию.

Базби уточнил, что всего обвинителей 120 человек, поровну женщин и мужчин. Случаи насилия, о которых они заявляют, проитсходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках Пи Дидди. Предполагаемых жертв якобы опаивали спиртным, возможно, с добавлением наркотиков, после чего они теряли контроль над собой и подвергались насилию со стороны Комбса и его гостей.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее Пи Дидди заявил, что готов заплатить $50 миллионов за освобождение.

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