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Суд раскрыл доход отца «королевы марафонов» Блиновской

Мосгорсуд признал законным продление ареста имущества блогерши Блиновской

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд признал законным продление ареста на имущество блогерши. Кроме того, суд исключил из перечня арестованного имущества банковский счет отца Елены. В суде также стало известно, что доход отца Блиновской в период с 2016 по 2021 год составил 500 млн рублей.

По словам адвоката блогерши Ивана Морозова, квартира родителей Елены в элитном московском ЖК была продана за 90 млн рублей в счет погашения долга. При этом покупателей на другое имущество женщины найти не удается.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет «королеву марафонов» в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Адвокаты блогера оспаривают предъявленную сумму. По их данным, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше

Накануне суд по банкротству мужа Блиновской Алексея был отложен.

Ранее у Блиновской арестовали более 10 земельных участков, расположенных в Алуште и в Костромской области.

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