Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказал, как на новое дело против Чекалиных повлияет предыдущее

Адвокат Карабанов: прежние обвинения против Чекалиных повлияют на новое дело

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Прежние обвинения в неуплате налогов и отмывании средств станут отягчающим обстоятельством для блогеров Артема и Валерии Чекалиных в новом уголовном деле, считает адвокат Александр Карабанов. Как закрытое дело повлияет на новое, он рассказал в беседе с kp.ru.

«В рамках избрания меры пресечения или вынесения приговора суд учитывает вообще все обстоятельства личности, которые были связаны с человеком. Вплоть до наличия в детстве медалей, грамот и так далее», — заявил Карабанов.

Он уточнил, что если в отношении человека уже были административные штрафы, возбужденные уголовные дела, эта информация хранится в ЗИЦ (Зональном информационном центре, где выдают справки о несудимости) и МВД.

«И это, безусловно, будет иметь значение для характеристики личности», — сказал он.

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Накануне сообщалось, что Чекалиных подвергли новой проверке после жалобы украинца.

Ранее стало известно, что Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами