Адвокат рассказал, как на новое дело против Чекалиных повлияет предыдущее

Прежние обвинения в неуплате налогов и отмывании средств станут отягчающим обстоятельством для блогеров Артема и Валерии Чекалиных в новом уголовном деле, считает адвокат Александр Карабанов. Как закрытое дело повлияет на новое, он рассказал в беседе с kp.ru.

«В рамках избрания меры пресечения или вынесения приговора суд учитывает вообще все обстоятельства личности, которые были связаны с человеком. Вплоть до наличия в детстве медалей, грамот и так далее», — заявил Карабанов.

Он уточнил, что если в отношении человека уже были административные штрафы, возбужденные уголовные дела, эта информация хранится в ЗИЦ (Зональном информационном центре, где выдают справки о несудимости) и МВД.

«И это, безусловно, будет иметь значение для характеристики личности», — сказал он.

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Накануне сообщалось, что Чекалиных подвергли новой проверке после жалобы украинца.

Ранее стало известно, что Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы.