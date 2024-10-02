Экс-супруга Алсу заподозрили в романе с 20-летним «клоном» певицы

В окружении предпринимателя Яна Абрамова рассказали, что он якобы встречается с 20-летним «клоном» своей экс-супруги — певицы Алсу. О том, что бывшего мужа звезды заподозрили в новом романе, пишет kp.ru.

«Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У нее есть арабские корни, она очень похожа на Алсу», — заявил источник.

По словам инсайдера, девушка якобы не скрывает, что Абрамов не жалеет на нее денег: она передвигается на частных самолетах и хвастается дорогими подарками.

«Там много у него дам. И все просто «клоны» Алсу, все девочки похожи между собой», — заключил источник.

Сам Абрамов эту информацию пока не комментировал.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, а 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Накануне поклонники Алсу пожалели ее бывшего мужа.

Ранее Алсу показала, как изменилась за 30 лет.