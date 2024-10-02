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Чекалиных подвергли проверке после жалобы украинца

Mash: новое дело на блогеров Чекалиных завели после жалобы сотрудника

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных подвергли новой проверке из-за жалобы наемного сотрудника — украинца, которому не заплатили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, жалобу в полицию подал гражданин Украины — программист, у которого в том числе был доступ к оплатам за марафоны Чекалиных. Он заявил, что совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета до развода пары весной 2024 года. Утверждается, что предприниматель помог бывшим супругам вывести около $1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей 2 года назад.

Кроме того, источник заявил, что к схеме причастен еще один гражданин Украины.

После проверок силовики обнаружили переводы за рубеж и новую недостачу выплат налогов у Чекалиных, за что им грозит до 10 лет тюрьмы.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Ранее адвокат Валерии и Артема Чекалиных Катя Гордон сравнила возбуждение уголовного дела против блогеров с охотой на ведьм.

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