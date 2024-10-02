Виктория Дайнеко объяснила, почему не хочет снова жить в США

Певица Виктория Дайнеко призналась в интервью YouTube-каналу «Ломовка Live», что больше не хочет жить в США.

Дайнеко проживала в Америке с 2019 по 2020 год. Артистка отметила, что приняла решение о переезде из-за возлюбленного, с которым теперь не вместе. Сначала певица жила в Майами, потом в Сан-Франциско, а затем в Нью-Йорке.

Дайнеко призналась, что в США ее волновал вопрос денег.

«Я – человек земной. Я завидую людям, которые: «Как-нибудь выкрутимся!» Я должна продумать все сильно заранее и надолго. Я же с ребенком была», — поделилась артистка.

Певица отметила, что после расставания с возлюбленным переехала в Лос-Анджелес. Однако Дайнеко не смогла долго там находиться. Артистка призналась, что не может выносить этот город.

Больше всего Дайнеко понравилось жить в Нью-Йорке. Она объяснила, что город ей напоминал Москву по энергии и динамике.

Также Дайнеко очень сильно не симпатизирует Сан-Франциско. Она назвала его безумно красивым городом, но депрессивным.

«Вот эти все горки, захватывает дух! Но настолько холодный в плане энергии. Ее там нет. Ну нет! И он такой депрессивный. Я там поняла, что сижу и смотрю в одну точку. Вроде здесь океан. И очень красивый город. Все вроде бы красиво, но не вдохновляет», — рассказала знаменитость.

Дайнеко призналась, что начала «скатываться в депрессию» в Сан-Франциско.

Ранее Виктория Дайнеко опровергла, что ее возлюбленного зовут Роман.