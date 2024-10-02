Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы

Mash: блогерам Чекалиным может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет

close
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерам и экс-супругам Артему и Валерии Чекалиным (Артемчек и Лерчек) может грозить до 10 лет лишения свободы за незаконные валютные операции в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, Чекалина сейчас допрашивают следователи. Мужчина, по версии следствия, проводил платежи за границу. Лерчек находится у себя дома, у нее идет обыск, уточнил канал.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных.

Чекалин является ключевой фигурой в новом уголовном деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Следователи МВД сообщали, что не намерены ходатайствовать об аресте Лерчек.

Чекалин проходит по статье УК РФ 193.1 — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

Ранее была названа многомиллионная сумма ущерба от действий Чекалиных по новой статье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами