Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы

Блогерам и экс-супругам Артему и Валерии Чекалиным (Артемчек и Лерчек) может грозить до 10 лет лишения свободы за незаконные валютные операции в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, Чекалина сейчас допрашивают следователи. Мужчина, по версии следствия, проводил платежи за границу. Лерчек находится у себя дома, у нее идет обыск, уточнил канал.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных.

Чекалин является ключевой фигурой в новом уголовном деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Следователи МВД сообщали, что не намерены ходатайствовать об аресте Лерчек.

Чекалин проходит по статье УК РФ 193.1 — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

Ранее была названа многомиллионная сумма ущерба от действий Чекалиных по новой статье.