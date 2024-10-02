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Названа многомиллионная сумма ущерба от действий Чекалиных по новой статье

112: ущерб от действий блогеров Чекалиных по новой статье составил 250 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ущерб от действий четы Чекалиных по новой уголовной статье составил более 250 миллионов рублей. Многомиллионную сумму назвал источник Telegram-канала 112.

Пока обвинение по новому делу супругам не предъявлено, дело возбуждено по факту совершения преступления. Артем Чекалин сейчас находится на допросе в УВД, Валерия Чекалина — дома, где проходит обыск.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных.
Чекалин является ключевой фигурой в новом уголовном деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. На данный момент бизнесмен находится на допросе. Следователи МВД сообщали, что не намерены ходатайствовать об аресте Лерчек.

Чекалин проходит по статье УК РФ 193.1 — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

Ранее Лерчек рассказала, как сообщила детям о разводе.

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