Следствие будет ходатайствовать об аресте дубайской недвижимости Чекалина

Следствие намерено ходатайствовать об аресте дубайской недвижимости блогера и бизнесмена Артема Чекалина. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, бывший муж Лерчек, Чекалин является ключевой фигурой в новом уголовном деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. На данный момент бизнесмен находится на допросе.

Чекалин проходит по статье УК РФ 193.1 — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Как отмечает SHOT, Валерии (Лерчек) и Артему Чекалину принадлежит 37,5% акций компании «БИ ФИТ» каждому. Выручка фирмы ежегодно составляла около 3 млрд рублей, но упала до 808 млн рублей в 2023-м. Блогеры продавали тренировки для идеального тела и косметику.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Следователи МВД сообщали, что не намерены ходатайствовать об аресте Лерчек.

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

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