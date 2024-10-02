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Появились подробности уголовного дела Чекалиных

ТАСС: следователи МВД не будут ходатайствовать об аресте Лерчек

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ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи МВД не намерены ходатайствовать об аресте блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Блогеры обвиняются в переводе валюты с использованием подложных документов. На данный момент проводится обыск.

В марте 2023 года Валерия Чекалина (Лерчек) стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

13 августа Чекалины официально развелись. По решению суда их общие дети — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев — остались жить с матерью.

24 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Чекалины поделили имущество после развода согласно брачному договору. Артем отказался от части недвижимости, которую Лерчек покупала своим родителям. На этом условии он будет выплачивать алименты в размере не 25% от дохода, а фиксированных 150 тысяч рублей в месяц на всех детей.

Ранее Лерчек показала лицо после подтяжки.

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