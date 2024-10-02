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МВД возбудило уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа

РИА: МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных

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ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщает РИА Новости.

Чекалины обвиняются в переводе валюты с использованием подложных документов. На данный момент проводится обыск, отмечает издание.

В марте 2023 года Валерия Чекалина (Лерчек) стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

13 августа Лерчек официально развелась с блогером и бизнесменом Артемом Чекалиным. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

В сентябре Чекалина поделилась подробностями раздела нажитого имущества с бывшим мужем. Как отметила Лерчек, она и экс-супруг поделили все «строго до копейки». Половина акций блогерши ушли экс-супругу. Чекалина также переписала на бизнесмена половину дома.

Ранее Лерчек потратила более 100 тысяч рублей на форму детям.

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