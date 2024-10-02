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Трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис вернулся в кино из-за сына

Британский актер Дэниел Дэй-Льюис сыграет в фильме своего сына главную роль

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Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис возвращается на киноплощадку, чтобы сняться в режиссерском дебюте своего сына. Об этом пишет The Guardian.

67-летний британский актер прекратил сниматься в 2017 году. Последняя его роль была в фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». Как пишет издание, после этого он «в основном воздерживался от публичной жизни».

Но теперь оскароносный актер собирается сняться в фильме под названием «Анемона» (Anemone), режиссером которого выступит его сын Ронан Дэй-Льюис. Эту информацию изданию подтвердила американская независимая продюсерская компания Focus Features.

Как сообщается, отец и сын написали сценарий, который «исследует сложные отношения между отцами, сыновьями и братьями, а также динамику семейных связей».

Дэниел Дэй-Льюис дебютировал на экранах еще подростком в фильме «Воскресенье, кровавое воскресенье», а затем сыграл ряд запоминающихся ролей в исторических драмах, включая роль Соколиного глаза в фильме «Последний из могикан».

Он трижды получал «Оскар» за лучшую мужскую роль. Впервые он получил статуэтку за роль ирландского писателя-инвалида Кристи Брауна в фильме «Моя левая нога», вторую — за нефтяника Дэниела Плейнвью в фильме «Нефть», а третью — за Авраама Линкольна в фильме Стивена Спилберга «Линкольн».

Ранее Скорсезе намекнул на возвращение Дэниэла Дэй-Льюиса в кино.

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