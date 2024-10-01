В Москве прооперировали Отара Кушанашвили

Врачи успешно прооперировали телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, операция длилась более десяти часов. Кушанашвили начали оперировать в семь утра. Сначала ему удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

26 июля Кушанашвили начал курс химиотерапии. Телеведущий также пьет лекарства, принимает витамины, питается по определенной системе. Известно, что шоумен прошел уже четыре химиотерапии.

21 сентября Кушанашвили пожаловался, что у него начались галлюцинации на фоне лечения от рака. Шоумен считает, что такой эффект произошел из-за лечащих его препаратов.

Кушанашвили уточнил, что у него не было наследственных болезней — рака не было ни у отца, ни у матери.

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