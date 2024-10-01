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ФНС заблокировала счета бизнеса Анны Хилькевич

У детского сада Хилькевич обнаружили налоговую задолженность

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила задолженность у бизнеса актрисы Анны Хилькевич. Это выяснила «Газета.Ru».

У ООО «Супер дети» появилась задолженность в 2016 рублей. ФНС заблокировала счета компании. Хилькевич учредила фирму в 2019 году. В 2023-м она открыла детский сад. Артистка рассказывала, что открытие заведения – ее давняя мечта.

17 сентября Хилькевич родила третью дочь Оливию от бизнесмена Артура Волкова. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева.

Анна Хилькевич вышла замуж за Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

Хилькевич известна по роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». В ее фильмографии более 50 работ. Хилькевич играла в таких проектах, как «Елки-2», «Звоните ДиКаприо!», «В активном поиске».

Ранее Хилькевич пожаловалась на проблемы с грудным вскармливанием.

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