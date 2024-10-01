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Актеру Василию Ливанову успели оказать медицинскую помощь

112: актер Ливанов находится в сознании после удаления тромба

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Григорий Сысоев/РИА Новости

После операции жизни актера и режиссера Василия Ливанова ничего не угрожает. Как сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник, артисту успели оказать необходимую медицинскую помощь своевременно.

По данным канала, звезда «Приключений Шерлока Холмса» перенес уже третий инфаркт мозга. Ему провели ангиографию, после удаления тромба Ливанов находится в сознании и идет на поправку, отмечает источник.

Семья Василия Ливанова госпитализацию не подтверждала. Невестка Василия Ливанова Екатерина в беседе с журналистами заявила, что сейчас актер лечится на дому.

По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался.

«Но инсульта у Василия Борисовича нет», — прокомментировала Екатерина сообщения о здоровье 89-летнего артиста.

Накануне озвучивавший крокодила Гену Ливанов рассказал об отношении к новому «Чебурашке».

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