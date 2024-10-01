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Стало известно о песне, которую Вячеслав Добрынин не успел закончить

Поэт-песенник Симон Абрамович сообщил, что не успел дописать песню с Добрыниным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Поэт-песенник и певец Симон Осиашвили рассказал о последней песне Вячеслава Добрынина, которую музыканты не успели закончить. Его слова передает Telegram-канал SHOT.

Добрынин обозначил Осиашвили ключевую фразу новой композиции, на данный момент он написал к ней припев. Поэт признался, что композитор изначально понимал, что это будет «последняя песня в его жизни».

По словам Осиашвили, композиция останется незавершенной, поскольку он не станет дописывать ее в одиночку.

О том, что 78-летнего народного артиста России Вячеслава Добрынина, не стало 1 октября, сообщил Telegram-канал Mash. Меньше недели назад композитора госпитализировали в одну из московских клиник с инсультом.

Позднее певец Лев Лещенко подтвердил эту информацию. Он рассказал, что в последние две недели Добрынин был в очень тяжелом состоянии, врачи наблюдали за ним круглосуточно.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Ранее актер Никита Кологривый пожелал Отару Кушанашвили стоически перенести операцию.

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