Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лещенко рассказал о последних неделях жизни Добрынина

Певец Лещенко заявил, что последние две недели композитор Добрынин был в тяжелом состоянии

close
Александр Куров/ТАСС

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о последних неделях жизни народного артиста России, композитора Вячеслава Добрынина. Его цитирует Life со ссылкой на Shot.

По словам Лещенко, Добрынин в последние две недели был в очень тяжелом состоянии, врачи наблюдали за ним круглосуточно. Его не стало в больнице.

«Добрынин открыл жанр особой поп-музыки, присущей только ему. Это печальная весть не только для друзей, но и для всего российского музыкального сообщества», — делится Лещенко.

Автора своего хита «Прощай» Лещенко называет легендой и одним из самых популярных авторов и исполнителей с 70-х по 2000-е годы.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Ранее Лещенко подтверждал, что Добрынин находится в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами