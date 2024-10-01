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Елена Блиновская продала квартиру за 90 млн рублей

Блогерша Блиновская продала трехкомнатную квартиру в Москве

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская продала свою трехкомнатную квартиру в элитном московском ЖК за 90 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Суд снял арест с квартиры Блиновской, чтобы она могла частично погасить свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). С вырученных денег за квартиру в счет погашения основного долга блогерши пойдут 30 млн рублей, за пени — 60 млн рублей, подсчитало издание.

Блиновскую обвинили в крупных неуплатах налогов весной 2023 года. 22 января 2024 года суд отправил блогера в СИЗО, где она находится до сих пор.

Прокуратура России обвиняет «королеву марафонов» в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их данным, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше

Ранее у Блиновской арестовали более 10 земельных участков, расположенных в Алуште и в Костромской области.

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