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Семья Василия Ливанова о самочувствии артиста: «У него проблемы с давлением»

Невестка Василия Ливанова сообщила, что артист лечится дома после выписки

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«Мосфильм»

Невестка Василия Ливанова Екатерина заявила, что сейчас актер лечится на дому. Ее слова передает RT.

По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался.

«Но инсульта у Василия Борисовича нет», — прокомментировала Екатерина недавно появившуюся информацию о госпитализации артиста.

Невестка подчеркнула, что состояние здоровья 89-летнего актера соответствует возрасту. Артист периодически ложится в Кремлевскую больницу для обследования, но при этом ведет активную жизнь. По словам Екатерины, семья думает купить внучке Ливанова машину, чтобы она могла отвозить дедушку и бабушку на дачу.

Недавно Telegram-канал Baza сообщал, что в Москве с инсультом якобы госпитализировали актера и кинорежиссера Василия Ливанова. Позднее СМИ написали, что артист жаловался на слабость в теле, одышку и нарушение речи перед госпитализацией. Также сообщалось о якобы проведенной Ливанову операции в августе 2024 года.

Ранее певица Маша Вебер рассказала о побочных эффектах капельницы для похудения.

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