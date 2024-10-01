Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У экс-солистки «Тутси» начались панические атаки после капельницы для похудения

Певица Маша Вебер рассказала о побочных эффектах капельницы для похудения

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Маша Вебер призналась в беседе с «Леди Mail», что делала капельницу, которая, как рассказали ей в клинике, помогает сбросить вес. Однако у экс-солистки «Тутси» начались проблемы со здоровьем после процедуры.

«Мне очень нравился этот результат, но я совершенно не хотела есть, было головокружение, стали беспокоить скачки артериального давления и панические атаки», — заявила знаменитость.

Вебер отметила, что в составе капельницы был препарат, который понижал уровень сахара в крови. Звезда подчеркнула, что перед процедурой сдавала анализы, которые подтвердили, что ей можно делать капельницу. Однако когда у Вебер начали проявляться побочные эффекты, то врачи заявили, что процедура ей не подходит.

Певица посоветовала поклонникам с осторожностью относиться к новым препаратам для похудения, поскольку они могут навредить организму. По словам Вебер, подобные средства подходят тем, у кого есть инсулинорезистентность или сахарный диабет.

«Анна Семенович проходит такой курс и рассказывает, что очень хорошо на нем худеет, но у нее были все показания», — заявила она.

Ранее певица Ярославская призналась, что худела на кефире на гастролях «Фабрики звезд».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами