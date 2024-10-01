У экс-солистки «Тутси» начались панические атаки после капельницы для похудения

Певица Маша Вебер призналась в беседе с «Леди Mail», что делала капельницу, которая, как рассказали ей в клинике, помогает сбросить вес. Однако у экс-солистки «Тутси» начались проблемы со здоровьем после процедуры.

«Мне очень нравился этот результат, но я совершенно не хотела есть, было головокружение, стали беспокоить скачки артериального давления и панические атаки», — заявила знаменитость.

Вебер отметила, что в составе капельницы был препарат, который понижал уровень сахара в крови. Звезда подчеркнула, что перед процедурой сдавала анализы, которые подтвердили, что ей можно делать капельницу. Однако когда у Вебер начали проявляться побочные эффекты, то врачи заявили, что процедура ей не подходит.

Певица посоветовала поклонникам с осторожностью относиться к новым препаратам для похудения, поскольку они могут навредить организму. По словам Вебер, подобные средства подходят тем, у кого есть инсулинорезистентность или сахарный диабет.

«Анна Семенович проходит такой курс и рассказывает, что очень хорошо на нем худеет, но у нее были все показания», — заявила она.

Ранее певица Ярославская призналась, что худела на кефире на гастролях «Фабрики звезд».