«Дэдпула и Росомаху» слили в сеть за день до онлайн-премьеры

Супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» слили в сеть за день до официальной онлайн-премьеры. На это обратило внимание издание «Чемпионат».

Картину залили на торрент-сети за сутки до официальной премьеры картины в цифровых сервисах, которая состоится 1 октября.

«Дэдпул и Росомаха» находится в прокате больше двух месяцев. За этот время фильм заработал более $ 1,3 млрд, став самым успешным фильмом студии Marvel со времен «Человека-паука: Нет пути домой», который вышел в 2021 году.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.

8 сентября издание «Бюллетень кинопрокатчика» и компания F.A.С.С.T., специализирующаяся на борьбе с киберпреступлениями, опубликовали полный список самых популярных фильмов у российских «пиратов» за август. В него вошли картины «Союз», «Смерч 2», «Тихое место: День первый», «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий я 4», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот!», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Ранее Райан Рейнольдс рассекретил вырезанную сцену из «Дэдпула и Росомахи».